Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Рамина сообщила, что снимала собственный выпуск про Мариуполь,. Опираясь на данные защитников Мариуполя блогерша подсчитала, что от пуль российских оккупантов погиб каждый девятый человек.

В тоже время вчера появилась другая информация о жертвах среди гражданских из морга, и она еще более пугающая.

«Вчера появились данные от активиста, который сообщил про 87 тысяч жертв среди мирного населения. Это каждый пятый человек. А сколько еще братских могил и тел, которых похоронили?», - отметила журналистка.

Украинцев шокировали число погибших в Мариуполе. Они называют это генацидом.

"Это просто ужас, это геноцид украинского народа, такое не прощается и не забывается 😢"

"Почему это так умалчивается? сейчас все уберут, наведут свои порядки и замылят глаза… почему мэр города никак не отвечает, он тоже причастен, он уверял, все будет хорошо, а хорошо только у него",

"А потом они радостно рассказывают, как спасли украинцев от нацистов и начали восстанавливать и отстроить новый российский город",

"Так и есть. Моя бабушка погибла от их бомб. Вывезти даже за деньги никто не согласился при жизни, слишком сильно бомбили их улицу, никого не пускали. И одноклассника тоже убили, много знакомых… пусть земля им будет пухом… очень много погибших, никого не простим" - пишут в сети.

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