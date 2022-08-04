Бабки из "отряда путина" набросились на Нэнси Пелоси, ведущий Владимир Остапчук не смог пройти пройти мимо безумных россиянок

В сети появилось новое видео так называемых "отрядов путина", на этот раз от безумных бабушек досталось Нэнси Пелоси, которая бросила вызов Китаю и поехала с визитом на Тайвань.

Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук решил опубликовать видео на своей странице в Инстаграм.

Он прокомментировал это так: "Армия поддержки режима о нашей @speakerpelosi".

В кадре рыжая бабка эмоционально высказывает свое мнение о Нэнси Пелоси, называя ее нахалкой и обвиняя в том, что политик влезла в отношения между Китаев и тайванем.

"Пелоси поехала в тайвань, для того, чтобы Тайвань поссорить с Китаем. Как не стыдно. Кто тебя просил? Ты видишь, как ты взбудоражила весь мир. Нахалка. Уже весь мир говорит, Америка. Ну ты куда взлезешь для того, чтобы сделать войну… как и россия сделала с Украиной с нашим русским народом", - возмущается россиянка.

Читатели страницы Остапчука принялись комментировать безумное видео, без юмора не обошлось.

"И ржач. И слезы!!!! Когда они уже повыздыхают????",

"А говорят "маразм в старости" то не страшно",

"Ой, какое актерство пропадает… и чего еще не на сцене со Скабеевой",

"Лучшие политики России! болоту есть чем гордиться",

"Рыжая дура москальская...а как играет...прям актриса😂",

"Кринжатина подъехала",

"Как мы без них раньше разбирались в геополитике",

"Бешеные бабки снова в эфире", - высказываются в сети.

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