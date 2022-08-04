В сети появилось новое видео так называемых "отрядов путина", на этот раз от безумных бабушек досталось Нэнси Пелоси, которая бросила вызов Китаю и поехала с визитом на Тайвань.
Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук решил опубликовать видео на своей странице в Инстаграм.
Он прокомментировал это так: "Армия поддержки режима о нашей @speakerpelosi".
В кадре рыжая бабка эмоционально высказывает свое мнение о Нэнси Пелоси, называя ее нахалкой и обвиняя в том, что политик влезла в отношения между Китаев и тайванем.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Слава Демин рассекретил премьеру нового "Холостяка" с Топольским: "Появится уже этой..."
Поставки из Крыма для войск россии прерваны: ВСУ метко ударили в нужном месте
Корректировщик огня попался в руки СБУ: в его телефоне нашли интересную переписку, фото
Звезда "Х-Фактора" Николайчук оконфузилась, пытаясь повторить трюк в Одессе: "А я вам сейчас покажу..."
"Пелоси поехала в тайвань, для того, чтобы Тайвань поссорить с Китаем. Как не стыдно. Кто тебя просил? Ты видишь, как ты взбудоражила весь мир. Нахалка. Уже весь мир говорит, Америка. Ну ты куда взлезешь для того, чтобы сделать войну… как и россия сделала с Украиной с нашим русским народом", - возмущается россиянка.
Читатели страницы Остапчука принялись комментировать безумное видео, без юмора не обошлось.
"И ржач. И слезы!!!! Когда они уже повыздыхают????",
"А говорят "маразм в старости" то не страшно",
"Ой, какое актерство пропадает… и чего еще не на сцене со Скабеевой",
"Лучшие политики России! болоту есть чем гордиться",
"Рыжая дура москальская...а как играет...прям актриса😂",
"Кринжатина подъехала",
"Как мы без них раньше разбирались в геополитике",
"Бешеные бабки снова в эфире", - высказываются в сети.
Напомним, жена ведущего "Маски" Остапчука призналась, чего хочет
А еще Politeka сообщала, что ведущий шоу "Маска" Остапчук признался, чем лакомился в детстве
Также Politeka писала, что Остапчук напомнил украинцам о трагедиях с детьми и показал кадры