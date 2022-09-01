В ефірі "Сніданку з 1+1" Джамала розповіла, що перебуває у Польщі одна, без своєї родини, тому дуже сильно за ними сумує.

Як повідомляє Politeka.net, Джамала відвезла дітей до Туреччини та залишила під опікою сестри. Після того, як Джамала почала давати благодійні концерти по всьому світу та стала учасницею польських "Танцях з зірками", сім'ї доводиться жити у різних країнах.

В ефірі "Сніданку з 1+1" артистка розповіла, чому мешкає за кордоном без дітей.

Переможниця "Євробачення-2016" року заявила, що дуже сумує за синами, але зараз не може створити комфортних умов для хлопчиків, щоб вони були поруч.

"Не хочу скаржитися, адже люди в різних умовах. Але... ти в іншій країні, живеш не вдома. Не бачиш дітей, вони ще з моєю сестрою, я не можу їм поки що тут облаштувати побут та садок, якісь елементарні умови, щоб вони були зі мною, на це потрібен час. Я не бачила їх уже три тижні, дуже сумую. Дуже багато сумних моментів", - зізналася Джамала.

Варто зазначити, що зараз співачка Джамала бере участь у польському шоу "Танці зі зірками", щоб зібрати кошти для українців, які постраждали через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Вона виступає у парі з польським хореографом Яцеком Яшкою.

Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".