Як повідомляє Politeka.net, Джамала відвезла дітей до Туреччини та залишила під опікою сестри. Після того, як Джамала почала давати благодійні концерти по всьому світу та стала учасницею польських "Танцях з зірками", сім'ї доводиться жити у різних країнах.
В ефірі "Сніданку з 1+1" артистка розповіла, чому мешкає за кордоном без дітей.
Переможниця "Євробачення-2016" року заявила, що дуже сумує за синами, але зараз не може створити комфортних умов для хлопчиків, щоб вони були поруч.
"Не хочу скаржитися, адже люди в різних умовах. Але... ти в іншій країні, живеш не вдома. Не бачиш дітей, вони ще з моєю сестрою, я не можу їм поки що тут облаштувати побут та садок, якісь елементарні умови, щоб вони були зі мною, на це потрібен час. Я не бачила їх уже три тижні, дуже сумую. Дуже багато сумних моментів", - зізналася Джамала.
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Варто зазначити, що зараз співачка Джамала бере участь у польському шоу "Танці зі зірками", щоб зібрати кошти для українців, які постраждали через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Вона виступає у парі з польським хореографом Яцеком Яшкою.
Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".
Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".