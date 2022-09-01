В эфире "Сніданку з 1+1" Джамала рассказала, что находится в Польше одна, без своей семьи, поэтому очень сильно по ним скучает.

Как сообщает Politeka.net, Джамала увезла детей в Турцию и оставила под опекой сестры. После того как Джамала начала давать благотворительные концерты по всему миру и стала участницей польских "Танцях з зірками", семье приходится жить в разных странах.

В эфире "Сніданку з 1+1" артистка рассказала, почему живет за границей без детей.

Победительница "Евровидения-2016" года заявила, что очень скучает по сыновьям, но сейчас не может создать комфортные условия для мальчиков, чтобы они были рядом.

"Не хочу жаловаться, ведь люди в разных условиях. Но… ты в другой стране, живешь не дома. Не видишь детей, они еще с моей сестрой, я не могу им пока здесь обустроить быт и садик, какие-то элементарные условия, чтобы они были со мной, на это нужно время. Я не видела их уже три недели, очень скучаю. Очень много грустных моментов", — призналась Джамала.

Стоит отметить, что сейчас певица Джамала принимает участие в польском шоу "Танці з зірками", чтобы собрать средства для украинцев, пострадавших из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Она выступает в паре с польским хореографом Яцеком Яшке.

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".