Популярна українська хореограф Ілона Гвоздєва, яка багато разів була учасницею шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала милі домашні фото та похвалилася незвичайним подарунком.

Як видно, на нових знімках Ілона відображена в домашній обстановці та простому образі. Перед камерою вона з'явилася в червоному халаті з чорним мереживом, її волосся розпущене та акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж. Також на тілі танцівниці можна побачити милі патріотичні прикраси, які вона отримала у подарунок.

У підписі до публікації Гвоздєва написала: "З Україною в серці. Завтра вже 1 вересня! Навчальний рік буде важким, тож усім мамам бажаю сил, натхнення, витримки та розуміння. Сьогодні у мене особливий кінець літа, отримала приголомшливий подарунок. Пишаюся цією жінкою , яка, незважаючи на всі складнощі, знайшла в собі сили відкрити своє невелике виробництво ювелірних прикрас із символікою України.Мені здається, зараз саме час підтримувати молодих, перспективних людей нашої країни, які не втрачають віри у краще майбутнє і попри все намагаються розвиватися , працювати і жити! Пишаюся, надихаюся та підтримую".

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