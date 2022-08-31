Популярна українська співачка, солістка рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка разом зі своїм колективом уже кілька місяців їздить у тури Європою та Америкою з благодійними концертами на підтримку України, поділилася в Instagram подробицями, куди відправляє зібрані кошти.

На фото в соцмережі Юлія показала незвичайне фото з хлопцями The Hardkiss, на якому вони зафіксовані в сценічних образах. Сама співачка з'явилася перед камерою у стильних синіх штанях та короткому чорному топі. Свій образ вона доповнила масивними чорними черевиками та незвичайними синьо-жовтими кісками.

У підписі до публікації Саніна розповіла про кошти, які вони з групою зібрали під час благодійних концертів: "222 000 грн перераховано організаторами @virus_music та @concert_ua з нашого туру в Німеччині до фонду @zgraya.ua на потреби військових. 370 000 грн було перераховано на підтримку гуманітарних та культурних програм в Україні завдяки нашому туру Америкою. Дякуємо організаторам туру @fishcanflyorg та колегам-артистам, з якими ми досягли такого результату! Ми вдячні кожному, хто приходить на наші концерти. Таким чином ми підтримуємо одне одного, популяризуємо українську культуру, несемо в світ нашу ідею і фінансово допомагаємо на різних напрямках!".

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