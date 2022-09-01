Популярная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая много раз была участницей шоу "Танці з зірками", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые домашние фото и похвасталась необычным подарком.

Как видно, на новых снимках Илона запечатлена в домашней обстановке и простом образе. Перед камерой она появилась в красном халате с черным кружевом, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Также на теле танцовщицы можно заметить милые патриотические украшения, которые она получила в подарок.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "С Украиной в сердце. Завтра уже 1 сентября! Учебный год будет трудным, так что всем мамам желаю сил, вдохновения, выдержки и понимания. Сегодня у меня особый конец лета, получила потрясающий подарок. Горжусь этой женщиной, которая, несмотря на все сложности, нашла в себе силы открыть свое небольшое производство ювелирных украшений с символикой Украины. Мне кажется, сейчас самое время поддерживать молодых, перспективных людей нашей страны, которые не теряют веру в лучшее будущее и несмотря ни на что пытаются развиваться, работать и жить! Горжусь, вдохновляюсь и поддерживаю".

Напомним, "Держитесь, ребята, мы все с вами": неприятности настигли популярную украинскую группу.

Как сообщала Politeka, "Поддерживаем друг друга": Санина из The Hardkiss рассказала, куда уходят деньги с их концертов.

Также Politeka писала, что "Погибли люди": Бабкин поделился болью после обстрела его любимого места в Харькове.