Популярний український музикант та виконавець Сергій Бабкін, який з початку війни дає багато благодійних концертів на підтримку України за кордоном, поділився з шанувальниками у Instagram своїм болем після чергового жорстокого обстрілу його рідного міста Харкова.

У своєму мікроблозі Сергій опублікував фото, на якому показав себе під час плавання у улюбленому місці відпочинку багатьох харків'ян Саржином яру. Саме це місце вранці 30 серпня обстріляли російські орки.

Як повідомили очевидці, під час обстрілу у Саржиному яру перебували люди, які там відпочивали. Снаряд потрапив у будинок туалету, який був повністю зруйнований. Внаслідок "прильоту" до Саржиного яру загинула жінка і постраждали кілька людей.

Бабкін розповів про значення цього місця особистого для нього і своїм болем від того, що сталося: "Харків. Сьогодні ворог обстріляв наше Джерело. Джерело Сили, Здоров'я, Віри. Щоранку, протягом багатьох років, у будь-яку погоду, я пірнав у нього, отримуючи заряд і натхнення. Сьогодні вранці Саржин Яр був обстріляний. Загинули люди. Поранено людей. Дуже боляче! Ніхто з нас цього не пробачить і не забуде!".

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