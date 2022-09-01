Бізнесмен Андрій Задворний, переможець шоу "Холостячка" із Златою Огневич, розповів, чи є у нього кохана, відповівши у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Андрій Задворний – відомий український бізнесмен. Зірка вирішила піти на проект "Холостячка", де головною героїнею була співачка Злата Огнєвіч. Андрію вдалося перемогти на проекті, але побудувати парі стосунків після шоу не вдалося і Задворний покинув співачку. Проте це додало популярності Андрію, за яким тепер стежать десятки тисяч українців в Інстаграм. І зірка намагається не розчаровувати фанів, постійно поділяючись новим контентом.

А цього разу Андрій вирішив поговорити із фанатами.

"Запитуйте", - написав Задворний.

"Чи з'явилася в тебе друга половинка? Ти закоханий?" - запитав фанат.

"Це перше питання. Але відповім я на нього останнім завтра, певен, відповідь на нього буде багатьом цікавою", - написав Андрій, інтригуючи фанаток.

"Чи збираєтесь повертатися до Києва?", - запитав ще один фан.

"Під час осади я був майже весь час у столиці. Я виїхав з Києва. Після того, як росіян вибили з-під Києва - були різні внутрішні запити: бути ближче до друзів, змінити обстановку, втягнутися в бізнес-середовище снів. З травня , Так вийшло, що я дуже багато переміщаюся, але я наситився, скучив і восени планую додому, до Києва", - написав Андрій.

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