Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен. Звезда в прошлом году отправился на "Холостячку", где была главной героиней проекта Злата Огневич. Бизнесмену удалось победить на проекте, но сразу после шоу Андрей бросил певицу. Зато теперь Задворный довольно успешный блогер и активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Задворный показал свою дочь Киру, с которой сегодня гулял по Киеву.
"Ой, что в том детстве нужно для счастья:
чтобы папа и мама любили;
жучок, ежик или белочка чтобы встретился;
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игрушка новенькая и сюрприз чтобы были;
Качели, лужа, горка, великан, палка
чтобы спать рано не вкладывали во чтобы рано не будили;
Ну и картошка фри
А чего взрослым всегда не хватает)?", - написал Задворный.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Тоже картофель фри", "Какая же у Вас замечательная дочь. Пусть растет здоровой и счастливой в мирной Украине", "Она маленький энерджайзер".
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