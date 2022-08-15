Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен. Звезда в прошлом году отправился на "Холостячку", где была главной героиней проекта Злата Огневич. Бизнесмену удалось победить на проекте, но сразу после шоу Андрей бросил певицу. Зато теперь Задворный довольно успешный блогер и активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Задворный показал свою дочь Киру, с которой сегодня гулял по Киеву.

"Ой, что в том детстве нужно для счастья:

чтобы папа и мама любили;

жучок, ежик или белочка чтобы встретился;

игрушка новенькая и сюрприз чтобы были;

Качели, лужа, горка, великан, палка

чтобы спать рано не вкладывали во чтобы рано не будили;

Ну и картошка фри

А чего взрослым всегда не хватает)?", - написал Задворный.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Тоже картофель фри", "Какая же у Вас замечательная дочь. Пусть растет здоровой и счастливой в мирной Украине", "Она маленький энерджайзер".

Напомним, победитель "Холостячки" с Огневич Задворный впечатлил видом в спортзале

А еще Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" Задворный, который бросил Злату Огневич, рассказал о своих желаниях

Также Politeka сообщала, что Слава Демин разоткровенничался о "Холостячке" Огневич и ее отношениях к Задворному



