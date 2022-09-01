Бизнесмен Андрей Задворный, победитель шоу "Холостячка" со Златой Огневич, рассказал, есть ли у него возлюбленная, ответив в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен. Звезда решил пойти на проект "Холостячка", где главной героиней была певица Злата Огневич. Андрею удалось победить на проекте, но построить паре отношения после шоу не удалось и Задворный бросил певицу. Зато это добавило популярности Андрею, за которым теперь следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. И звезда старается не разочаровывать фанов, постоянно делясь новым контентом.

А в этот раз Андрей решил поговорить с фанатами.

"Спрашивайте", - написал Задворный.

"Появилась ли у тебя вторая половинка? Ты влюблен?", - спросил фанат.

"Это первый вопрос. Но отвечу я на него последним завтра, уверен, ответ на него будет многим интересен", - написал Андрей, интригуя фанаток.

"Собираетесь ли возвращаться в Киев?", - спросил еще один фан.

"Во время облоги я был почти все время в столице. Я выехал из Киева. После того, как россиян выбили из-под Киева - были разные внутренний запросы: быть ближе к друзьям, сменить обстановку, втянуться в бизнес-среду снов. С мая, так получилось, что я очень много перемещаюсь, но я насытился, соскучился и осенью планирую домой, в Киев", - написал Андрей.

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