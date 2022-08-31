Наразі відома українська виконавиця MamaRika (Анастасія Кочетова) та її чоловік, гуморист Сергій Середа перебувають в Іспанії. Вони поїхали за кордон, щоб взяти участь у благодійних концертах, а заразом вирішили відпочити на морі.
У себе в Інстаграм співачка виклала серію знімків, де показала, як провела час на пляжі із сином, а також козирнула фігурою у стильному бікіні.
"В Іспанію ми прилетіли за кілька днів до благодійного концерту до Дня Незалежності.
Це був справжній подарунок для Давіда- він вперше познайомився із морем…🥹 Залишаю ці фото тут як нагадування собі, що ми живі…що ще пам’ятаємо як це посміхатися та радіти простим речам 🙏", - пояснила співачка.
Пляжні фотографії із Іспанії родини MamaRika спровокували дискусії. Українці цікавляться, як Сергій Середа зміг залишити країну під час війни.
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"Чому цікаво інших чоловіків не випускають? Ви рівніші?",
"Це Торів'єха а не Аліканте!! Ми проживали в сусідньому будинку!!!)))) Пишіть правду!!!!!", - пишуть у коментарях.
Артистка вирішила відповісти:
"Нас поселили в Торрев'єсі, а концерт був в Аліканті. Ви ведете розслідування?)))", - написала MamaRika.
Нагадаємо, що MamaRika розповіла, як повернулася із Польщі до України.
Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.
Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.