Наразі відома українська виконавиця MamaRika (Анастасія Кочетова) та її чоловік, гуморист Сергій Середа перебувають в Іспанії. Вони поїхали за кордон, щоб взяти участь у благодійних концертах, а заразом вирішили відпочити на морі.

У себе в Інстаграм співачка виклала серію знімків, де показала, як провела час на пляжі із сином, а також козирнула фігурою у стильному бікіні.

"В Іспанію ми прилетіли за кілька днів до благодійного концерту до Дня Незалежності.

Це був справжній подарунок для Давіда- він вперше познайомився із морем…🥹 Залишаю ці фото тут як нагадування собі, що ми живі…що ще пам’ятаємо як це посміхатися та радіти простим речам 🙏", - пояснила співачка.

Пляжні фотографії із Іспанії родини MamaRika спровокували дискусії. Українці цікавляться, як Сергій Середа зміг залишити країну під час війни.

"Чому цікаво інших чоловіків не випускають? Ви рівніші?",

"Це Торів'єха а не Аліканте!! Ми проживали в сусідньому будинку!!!)))) Пишіть правду!!!!!", - пишуть у коментарях.

Артистка вирішила відповісти:

"Нас поселили в Торрев'єсі, а концерт був в Аліканті. Ви ведете розслідування?)))", - написала MamaRika.

Нагадаємо, що MamaRika розповіла, як повернулася із Польщі до України.

Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.

Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.