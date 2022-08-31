Певица MamaRika похвасталась пляжными фото с мужем из заграницы, украинцы не поняли и раскритиковали артистку.

Сейчас известная украинская исполнительница MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа находятся в Испании. Они уехали за границу, чтобы принять участие в благотворительных концертах, а заодно решили отдохнуть на море.

У себя в Инстаграм певица выложила серию снимков, где показала, как провела время на пляже с сыном, а также козырнула фигурой в стильном бикини.

"В Испанию мы прилетели за несколько дней до благотворительного концерта ко Дню Независимости. Это был настоящий подарок для Давида – он впервые познакомился с морем… 🥹 Оставляю эти фото здесь как напоминание себе, что мы живы… что еще помним как это улыбаться и радоваться простым вещам 🙏", - объяснила певица.

Пляжные фотографии из Испании семьи MamaRika спровоцировали дискуссии. Украинцы интересуются, как Сергей Середа смог покинуть страну во время войны.

"Почему интересно других мужчин не выпускают? Вы равнее?",

"Это Торивьеха а не Аликанте!! Мы проживали в соседнем доме!!!)))) Пишите правду!!!!!", - пишут в комментариях.

Артистка решила ответить:

"Нас поселили в Торревьесе, а концерт был в Аликанте. Вы ведете расследование?)))",- написала MamaRika.

Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.

Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.