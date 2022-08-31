Сейчас известная украинская исполнительница MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа находятся в Испании. Они уехали за границу, чтобы принять участие в благотворительных концертах, а заодно решили отдохнуть на море.
У себя в Инстаграм певица выложила серию снимков, где показала, как провела время на пляже с сыном, а также козырнула фигурой в стильном бикини.
"В Испанию мы прилетели за несколько дней до благотворительного концерта ко Дню Независимости. Это был настоящий подарок для Давида – он впервые познакомился с морем… 🥹 Оставляю эти фото здесь как напоминание себе, что мы живы… что еще помним как это улыбаться и радоваться простым вещам 🙏", - объяснила певица.
Пляжные фотографии из Испании семьи MamaRika спровоцировали дискуссии. Украинцы интересуются, как Сергей Середа смог покинуть страну во время войны.
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"Это Торивьеха а не Аликанте!! Мы проживали в соседнем доме!!!)))) Пишите правду!!!!!", - пишут в комментариях.
Артистка решила ответить:
"Нас поселили в Торревьесе, а концерт был в Аликанте. Вы ведете расследование?)))",- написала MamaRika.
Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.
Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.
Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.