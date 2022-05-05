32-летняя MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также ее маленький сын Давид наконец-то снова встретились уже дома. Как известно, артистке пришлось выехать экстренно - в Гостомеле творился ад из-за россицских оккупантов. Поэтому певица с ребенком срочно покинула дом и долгое время не могла вернуться назад.
Так, стало известно, что MamaRika вернулась из Польши в Украину. Украинская певица с маленьким сыном была вынуждена поехать в Польшу, ведь она жила недалеко от Гостомеля, где велись активные боевые действия.
«Я не выдержала и вернулась в Украину, на родную землю, в объятия любимого… Стоит ли говорить, что эти трое на фото сейчас самые счастливые люди в мире?» – поделилась артистка.
В сети поддержали решение звезды:
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«В Украине💙💛; На Родине всегда лучше ❤️❤️❤️ Поэтому я в Украине 💙💛; В Украине. Но мужчина далеко 😢; В своей родной Украине, лучшей стране 💙💛🇺🇦; В Польше. Но теперь, как никогда понимаю, что моя родная Украина лучшая, люблю ее безгранично и скучаю 💛💙💔».
Мы также писали, Кристина Горняк и Владимир Остапчук женились осенью 2020 года. Сейчас ведущий шоу "Маска" находится в теробороне, защищая Украину от российских оккупационных войск. А Кристина во время войны старается продолжать вести свою страничку в Инстаграм и в этот раз решила рассказать о своем важном решении, которое она приняла.
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