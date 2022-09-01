Відома українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", поскаржилася на часті переїзди через війну та розповіла, що у неї вкрали багаж із зимовими речами.

Переможниця "Танців зі зірками" Санта Дімопулос змушена була бігти за кордон, щоб урятувати дітей від жахів війни.

З початку повномасштабного вторгнення вона вирушила до Європи, потім переїхала до барвистого Занзібару, але потім їй довелося перервати відпочинок та шукати житло на півдні Франції, бо її 13-річний син Даніель був влаштований у престижну школу в цій країні.

У Instagram-stories зірка повідомила, що після виснажливих пошуків їй вдалося зняти будинок і переїхати, проте про зручність можна забути.

«Знайшла будинок. Сьогодні переїхали… Вибирати було особливо нема з чого, тому про зручність не може бути й мови. Зате гарний вигляд», - написала Санта.

Також вона поскаржилася на часті переїзди через війну, відсутність затишку, купу побутових проблем. Так як на новому місці доводиться щоразу починати все спочатку Дімопулос почувається «кочівників бездомним».

«А сьогодні переїзд уже шостий за півроку і знову накрило. В Італії в мене вкрали валізу із зимовими речами, зараз позбирала речі з усіх подруг, частину викинула (забрала з пліснявою), щось зіпсувалося під час переїздів», - зізналася зірка.

Нагадаємо, переможниця "Танців зі зірками" Дімопулос поскаржилася, що заважає повноцінно "кайфанути" за кордоном.

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Танців із зірками" Дімопулос показала, як привчає місцевих в Африці до української

Також Politeka писала, що переможниця "Танців із зірками" Дімопулос у міні-бікіні подразнила засмаглим тілом українців