Известная украинская певица и победительница "Танців з зірками" после начала полномасштабной войны отправилась с детьми в Испанию, а позже сама вернулась обратно в Украину, где провела целый месяц. Теперь же Санта отправилась в Танзанию в Африке.

С собой в поездку певица по всей видимости взяла целый чемодан купальников и сейчас детится яркими кадрами у себя в Инстаграм.

Сначала Санта попозировала в терракотовом мини-бикини. Она едва поместила роскошный бюст в лиф и засветила загорелые бедра.

Чуть позже Димопулос предстала в белоснежном раздельном купальнике без бретелек.

«Занзибар 🤍 За 5 дней только 1 был солнечный 😄 Но нам все равно понравилось П.С: кому интересна информация за остров и отель, завтра соберу мысли в кучу и напишу отзыв в своем почти мертвом телеграмм канале», - написала артистка.

Ранее Санта Димопулос поспешила успокоить украинцев, что в Танзании она с семьей не отдыхает, у ее мужа там бизнес и большую часть времени он должен проводить именно здесь. Следовательно, семья тоже будет проводить много времени вместе с ним.

Также она говорила, что планирует возвращаться в Киев в конце сентября, начале октября, а вот возвращать детей в Украину не планирует, пока не закончится полномасштабная война.



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