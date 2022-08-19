Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос не планирует возвращать детей в Украину, пока не закончится полномасштабная война.
Сейчас вся семья находится в Танзании, а сама певица поехала по делам во Францию.
В своих сторис Инстаграм Димопулос сообщила, что уже подыскала новую школу для своего сына на юге Франции. Ее 13-летний Даниэль будет учиться в учебном заведении Nice International School. Санта уже оплатила часть учебы. Однако столкнулась с проблемой аренды жилья. Потому что не может найти дом на юге Франции.
"Я снова на юге Франции и пытаюсь сделать попытку №4 в поиске жилья. Семья осталась в Африке ждать, пока я что-нибудь найду. Я махнула бы рукой на Францию, но уже устроила Дэни в Nice International School и даже часть оплатила. Предложений мало, цены космос, объективно, хороших вариантов нет. Хочу домой», – написала Санта.
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