Победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос вынуждена была бежать за границу, чтобы спасти детей от ужасов войны.
С начала полномасштабного вторжения она отправилась в Европу, затем переехала в красочный Занзибар, но потом ей пришлось прервать отдых и искать жилье на юге Франции, потому что ее 13-летний сын Даниэль был устроен в престижную школу в этой стране.
В Instagram-stories звезда сообщила, что после изнурительных поисков ей таки удалось снять дом и переехать, однако об удобстве можно забыть.
«Нашла таунхаус. Сегодня переехали… Выбирать было особо не из чего, поэтому об удобстве не может быть и речи. Зато вид красивый», - написала Санта.
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Также она пожаловалась на частые переезды из-за войны, отсутствие уюта, кучу бытовых проблем.. Так как на новом месте приходится каждый раз начинать всё сначала Димопулос чувствует себя «кочевников бездомным».
«А сегодня переезд уже шестой за полгода и опять поднакрыло. В Италии у меня украли чемодан с зимними вещами, сейчас пособирала вещи по всем подругам, часть выбросила (забрала с плесенью), что-то испортилось во время переездов», - призналась звезда.
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