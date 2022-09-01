Известная украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", пожаловалась на частые переезды из-за войны и рассказала, что у нее украли багаж с зимними вещами.

Победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос вынуждена была бежать за границу, чтобы спасти детей от ужасов войны.

С начала полномасштабного вторжения она отправилась в Европу, затем переехала в красочный Занзибар, но потом ей пришлось прервать отдых и искать жилье на юге Франции, потому что ее 13-летний сын Даниэль был устроен в престижную школу в этой стране.

В Instagram-stories звезда сообщила, что после изнурительных поисков ей таки удалось снять дом и переехать, однако об удобстве можно забыть.

«Нашла таунхаус. Сегодня переехали… Выбирать было особо не из чего, поэтому об удобстве не может быть и речи. Зато вид красивый», - написала Санта.

Также она пожаловалась на частые переезды из-за войны, отсутствие уюта, кучу бытовых проблем.. Так как на новом месте приходится каждый раз начинать всё сначала Димопулос чувствует себя «кочевников бездомным».

«А сегодня переезд уже шестой за полгода и опять поднакрыло. В Италии у меня украли чемодан с зимними вещами, сейчас пособирала вещи по всем подругам, часть выбросила (забрала с плесенью), что-то испортилось во время переездов», - призналась звезда.

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