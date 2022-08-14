Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и спортсменка, имеющая звание Мастер спорта Украины. А несколько лет назад звезда победила на шоу "Танці з зірками", где была в паре с Максом Леоновым. А после начала войны Санта уехала в Европу, прихватив с собой детей. Уже сейчас Димопулос находится в Танзании. Звезда отметила, что уехала туда к мужу, ведь он там живет и работает, проводя большую часть времени в этой африканской стране. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда опубликовала фото, где местный житель лепит вареникик. Молодой человек улыбался, работая на кухне.

"Сырники научили готовить, борщ тоже, вареники лепить... Скоро и "Червону Калину" запоет", - написала Санта в сторис, подшучивая над ситуаций.

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