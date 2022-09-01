Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після десяти років стосунків розлучилася із чоловіком Володимиром Дантесом, вирішила активізувати свою роботу. Артистка повернулася додому через кілька місяців життя за кордоном і розпочала старанну роботу над новими піснями.

Зараз Дорофєєва всіляко піарить свої нові композиції, перейшовши українською мовою та записуючи пісні рідною мовою. Також Надя записує Тік-Ток відео для привернення уваги та хвалиться новинками.

«Кліп неймовірно емоційний💔 а пісня в саме серце♥️; такі солодкі сльози... 💔; Скоро 1 млн переглядів на YouTube, швидше за б😍; Кліп просто вау❤️; пісня неймовірна😍💔; яка красуня 🥰🥰; Чому так добре? 😍; гарна пісня та кліп 💗; Кліп вау🥰; ну таке якщо чесно 😳🥰; красуня🇺🇦🔥😍; Неймовірна пісня 🥰🙈❤️» - відповіли у мережі.

Трохи раніше Дорофєєва написала, чим їй запам'яталося це літо: "Це літо точно має бути не таким. Проте вдячна за все і ціную кожен момент, пишаюся нашою країною, людьми та нашими воїнами. І нехай кожне наступне літо запам'ятається нам щасливими спогадами".

Нагадаємо, Володимир Дантес заінтригував спільною подорожжю з екс-дружиною нового бойфренда Дорофєєвої.

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва показала жаркий поцілунок із новим бойфрендом Кацуріним.

Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес з'явився після раптового зникнення