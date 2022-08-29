Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец и бывший муж Нади Дорофеевой. В это же время развелись Даша и Миша Кацурины - известные рестораторы и друзья звездной пары. После стало известно, что Надя уехала с Мишей отдыхать в Барселону, а потом и вовсе подтвердила, что теперь встречается с ним. В это же время Дантес начал часто появляться вместе с Дашей. Звезда не подтверждает роман, но постоянно подогревает слухи. Этот раз не стал исключением, ведь Владимир поделился кадрами, как сидит на летней площадке с Кацуриной.
"Готовимся до Стэндап тура", - написал Владимир.
"Даша Кацурина тоже будет. Купила уже билеты", - написал Дантес.
"Я хочу записать сторис с этой женщиной, но она говорит, что плохой свет", - сказал Владимир, показывая Дашу, которая не очень была довольна, что ее Дантес снял для сторис.
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