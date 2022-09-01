Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после десяти лет отношений развелась с мужем Владимиром Дантесом, решила активизировать свою работу. Артистка вернулась домой спустя несколько месяцев жизни заграницей и начала усердную работу над новыми песнями.

Сейчас Дорофеева всячески пиарит свои новые композиции, перейдя на украинский язык и записывая песни на родном языке. Также Надя записывает Тик-Ток видео для привлечения внимания и хвастается новинками.

«Клип невероятно эмоционален💔 а песня в самое сердце♥️; такие сладкие слезы...💔; Скоро 1 млн просмотров на YouTube, скорее бы😍; Клип просто вау❤️; песня невероятная😍💔; какая красавица🥰🥰; Почему так хорошо? 😍; красивая песня и клип 💗; Клип вау🥰; ну такое если честно 😳🥰; красавица🇺🇦🔥😍; Невероятная песня 🥰🙈❤️» - ответили в сети.

Чуть ранее Дорофеева написала, чем ей запомнилось это лето: "Это лето точно должно быть не таким. Однако благодарна за все и ценю каждый момент, горжусь нашей страной, людьми и нашими воинами. И пусть каждое следующее лето запомнится нам счастливыми воспоминаниями".

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