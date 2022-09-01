Так, на відкритті 79-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю з'явилася відома французька актриса Катрін Денєв із українським прапором на грудях. Про це розповіла її українська колега Ольга Сумська у Instagram та показала фото.
На червону доріжку 78-річна актриса вийшла в елегантній блузці від Yves Saint Laurent, прикрашеною нашивкою із синьо-жовтим прапором.
«Деньов утрималася від голосних заяв у відповідь на зпитання, чому вона прикрасила лацкан блузи українським прапором. Обмежилася коротким коментарем: «Мій дух та мої думки з українцями щодня»…Акторку буде нагороджено почесним "Золотим левом". », - повідомила Сумська.
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Українці у захваті від вчинку легендарної актриси.
"Дякую за підтримку! Дуже хороша!",
"Як це голосно, красиво і щиро! Велика подяка за таке добре і велике серце",
"Мороз по шкірі, браво Мадам Катрін", - захоплюються у коментарях і дякують за підтримку.
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