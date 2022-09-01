Украинская артистка Ольга Сумская рассказала, как известная французская актриса Катрин Денев поддержала Украину на светском мероприятии.

Так, на открытии 79-й Венецианского международного кинофестиваль появилась известная французская актриса Катрин Денев с украинским флагом на груди. Об этом рассказала ее украинская коллега Ольга Сумская в Instagram и показала фото.

На красную дорожку 78-летняя актриса вышла в элегантной блузе от Yves Saint Laurent, украшенной нашивкой с сине-желтым флагом.

«Денев воздержалась от громких заявлений в ответ на вопрос, почему она украсила лацкан блузы украинским флагом. Ограничилась кратким комментарием: «Мой дух и мои мысли с украинцами каждый день»… Актриса будет награждена почетным "Золотым львом"», - сообщила Сумская.

Украинцы в восторге от поступка легендарной актрисы.

"Спасибо за поддержку! Очень хорошая!",

"Как это громко, красиво и искренне! Огромная благодарность за такое доброе и большое сердце",

"Мороз по коже, браво Мадам Катрин", - восхищаются в комментариях и благодарят за поддержку.

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