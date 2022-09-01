Оля Цибульська згадує, що не лише продюсери та викладачі зневажливо ставилися до української мови, її колеги – також не відставали від моди на все російське.

Українська співачка Оля Цибульська переїхала з маленького міста на Рівненщині до Києва і дуже натерпілася. Це сталося через те, що вона розмовляла українською мовою. Артистка розповіла про це в інтерв'ю телеведучій Аліні Доротюк для її Youtube-каналу .

Нерідко Оля Цибульська через мову чула на свою адресу неприємні образи. Її називали "провінційною вискочкою із села" і переконували в тому, що треба вивчати російську.

Коли співачка почала будувати свою кар'єру в шоу-бізнесі, її одразу поставили перед вибором: або вчиш російську мову і перекладаєш на неї свої пісні, або займайся чимось іншим. Як зізналася зірка, той досвід залишив у житті великий відбиток.

"Тоді мені неодноразово закидали, що я провінційна вискочка. "Українською ніхто не розмовляє. Ти хочеш потрапити на телебачення? Так вчи мову. Ти хочеш, щоб тебе ротували? Так пиши модні російськомовні пісні. Це шоу-бізнес, а ти із села, з провінції, ти ж говориш українською, ти не розумієш". Мене це зачіпало. Я не розуміла, що це таке відбувається", - поділилася Оля Цибульська.

Через деякий час вона прийняла для себе рішення, що вона ні під кого не підлаштовуватиметься і перекладатиме пісні. З того часу у її репертуарі – виключно україномовні треки.

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