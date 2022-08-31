Українська співачка та телеведуча Ольга Цибульська нарешті розсекретила свого чоловіка, з яким вона разом вже понад 20 років.

31 серпня Сергій святкує день народження, і саме в цей день вирішив показати себе українцям. Оля разом з коханим дали інтерв'ю Аліні Доротюк.

Чоловік розповів, що сам бажав уникати публічності, адже його сфера діяльності не потребує, аби він був відомим. Він займається сімейним бізнесом. Як уточнила Цибульська, справа її коханого пов'язана з молочною продукцією. При цьому від початку повномасштабного вторгнення рф сім'я практично живе за його кошти, адже у артистки зараз немає заробітку.

Сергій прокоментував чутки про те, що у Ольги роман з популярним українським співаком Михайлом Хомою (Дзідзьо), від якого вона нібито народила сина Нестора. Він зізнався, що знайомий особисто з виконавцем, і на всі ці плітки не реагує, адже впевнений у своїй дружині.

"З Михайлом знайомі. Незважаючи на те, що ми з Олею з маленького міста, навіть про мене ширяться чутки. Це не нове, що ширяться чутки. На них не потрібно, як на мене, реагувати. Вони є, вони завжди будуть. Але це ж чутки. Ми знайомі з Михайлом. На них не потрібно реагувати", — розповів чоловік Цибульської.

Нагадаємо, що Ольга Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.