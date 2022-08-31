На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила зворушливе відео на честь дня народження коханого, якого звуть Сергій.

"Сама не вірю, що я це публікую. тепер в нас з тобою жодних таємниць. знайомтеся! з днем народження, my love ❤️", — зізнається Цибульська.

Артистка зізналася, що з початку вторгнення рф вмовляла чоловіка розсекретити публіці свою особу, але тільки зараз він на це погодився.

"Ми разом понад 20 років, та ніхто не знав його імені та не бачив його обличчя. За довгу кар'єру в шоу-бізнесі мені приписували численні романи з відомими чоловіками, сина від DZIDZIO та навіть таємний шлюб з олігархом. З початку повномасштабної війни я вмовляла його врешті вийти з тіні, бо я більше не могла тримати секретів від тих, з ким переживаю одне горе та ховаюся в одних бункерах", — розповідає співачка.

І нарешті чоловік Ольги погодився взяти учать у благодійному проекті, що допомагає безпритульним тваринам, які постраждали від війни. У ролику Цибульська знялася разом із коханим та їхнім сином Нестором.

"Знайомтеся, це Сергій. У нього сьогодні день народження і я його люблю", — додала зірка.

Нагадаємо, що Ольга Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.