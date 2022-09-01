Украинская певица Оля Цибульская переехала из маленького города в Ривненской области в Киев и здорово натерпелась. Это произошло из-за того, что она разговаривала на украинском языке. Артистка рассказала об этом в интервью телеведущей Алине Доротюк для ее Youtube-канала.
Нередко Оля Цибульская из-за языка слышала в свой адрес малоприятные оскорбления. Ее называли "провинциальной выскочкой из села" и убеждали в том, что нужно учить российский.
Когда певица начала строить свою карьеру в шоу-бизнесе, ее сразу поставили перед выбором: или учишь российский язык и переводишь на него свои песни, или занимайся чем-то другим. Как призналась звезда, тот опыт оставил в ее жизни большой отпечаток.
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"Тогда мне неоднократно закидывали, что я провинциальная выскочка. "На украинском никто не разговаривает. Ты хочешь попасть на телевиденье? Так учи язык. Ты хочешь, чтобы тебя ротировали? Так пиши модные русскоязычные песни. Это шоу-бизнес, а ты из села, из провинции, ты же говоришь на украинском, ты не понимаешь". Меня это задевало. Я не понимала, что это такое происходит", - поделилась Оля Цибульская.
Спустя время она приняла для себя решение, что она не будет ни под кого подстраиваться и переводить песни. С тех пор в ее репертуаре – исключительно украиноязычные треки.
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Как Politeka сообщала, муж Цибульской заговорил о ее отношениях с Дзидзьо.
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