Популярна українська співачка та кума шоумена Дзідзьо Оля Цибульська, яка з початку війни перебралася жити на західну Україну, а нещодавно оголосила про повернення до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу співачка опублікувала серію фотографій, на яких показала чоловіка – вперше за 20 років їхніх стосунків.

Як виявилося, Оля та її обранець, якого звуть Сергій, разом ще зі школи, але весь цей час вона його зривала – чоловік усіляко уникав публічності. Однак під час війни та в ім'я доброї справи Сергій дозволив Олі показати її всім, і на честь цього артистка влаштувала сімейну фотосесію. Крім чоловіка та сина Нестора, у зйомці брали участь тварини – собаки із львівського притулку.

"Наша перша спільна фотосесія з чоловіком не просто так і не заради піару. Наша сім'я дуже хоче підтримати безпритульних тварин, які перебувають під опікою @lkplev – ветеринарно-стерилізаційного центру для тварин у Львові. І теж щодня страждають через страшну війну, яку почала росія проти України. Найбільше допомоги потребують хворі чотирилапі, які потрапляють на підприємство з серйозними травмами. У зв'язку з тим, що ЛКП "Лев" не має необхідного медичного обладнання, місцеві лікарі не мають можливості надавати повний спектр необхідних ветеринарних послуг", - написала Оля та розповіла, як охочі можуть допомогти цьому притулку.

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