Українська актриса, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина висловилася про свої секрети краси, які їй допомагають удома.

Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила поговорити про секрети краси. Також актриса показала, як проходить її поетапний догляд за шкірою обличчя та що саме вона робить.

«Мій догляд за собою завжди активний, 2 сироватки та крем, під очі багато крему завжди, оскільки це проблемна зона. Чекаю небагато, потім декоративка і тд» - каже Ксенія під спеціальним роликом, записаним у ванній.

Варто зазначити, артистка не раз говорила, що віддає перевагу люксовій косметиці, часто купує цілі набори і в неї досить спеціальних засобів.

Також артистка поділилася фотографіями із червоної доріжки кінофестивалю у Сараєві, де її супроводжував син Платон.

"Знаєте, що мене підтримує у будь-який момент мого життя? Моя професія! На червоній доріжці в Боснії та Герцеговині я подумала, а що робить мене мною? Моя зовнішність? Моє ім'я? Моє тіло? І зрозуміла, що я це щось більше. ", - пише Мішина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями і вразила Злату Огнєвіч.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.