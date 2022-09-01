Украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина высказалась о своих секретах красоты, которые ей помогают дома.

Украинская актриса, победительница "Танців з зірками" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина решила поговорить о секретах красоты. Также актриса показала, как проходит ее поэтапный уход за кожей лица и что именно она делает.

«Мой уход за собой всегда активен, 2 сыворотки и крем, под глаза много крема всегда, так как это проблемная зона. Жду немного, потом декоративка и тд» - говорит Ксения под специальным роликом, записанным в ванной.

Стоит отметить, артистка не раз говорила, что предпочитает люксовую косметику, часто покупает целые наборы и у нее довольно много специальных средств.

Также артистка поделилась фотографиями с красной дорожки кинофестиваля в Сараево, где ее сопровождал сын Платон.

"Знаете, что меня поддерживает в любой момент моей жизни? Моя профессия! На красной дорожке в Боснии и Герцеговине я подумала, а что делает меня мной? Моя внешность? Мое имя? Мое тело? И поняла, что я это что-то большее", — пишет Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.