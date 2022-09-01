Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук розповіла про те, як закінчується літній сезон для неї цього року.

Популярна українська актриса Ганна Саліванчук розповіла про те, як закінчується цей літній сезон для неї та яким будуть перші дні осені. Першого вересня артистка не лише веде до школи старшого сина до першого класу, а й святкує день народження молодшого сина, якому виповнюється два роки.

«Прощавай, літо. Я рада, що вже незабаром осінь, бо скоро перемога! Боже – благаю, давайте школу без сирен! А два роки тому, під час карантину, я народила молодшого сина, і тоді думала: який жах, ковиде! Але я не знала, що на нас чекає війна…» - висловилася Ганна про події останніх років.

Сьогодні ж вона святкує одразу дві події, відправляючи старшу дитину до першого класу та відзначаючи день народження Гліба.

Ганна вже довгий час живе у шлюбі з продюсером Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. У 2015 році у них народився син Гліб, а у 2020 – Микита. Артистка часто ділиться з шанувальниками рецептами приготування смачних страв, якими балує сім'ю.

Також на своїй сторінці у Instagram Саліванчук продемонструвала, як приготувати цікаву закуску з баклажанів.

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