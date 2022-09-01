Популярная украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о том, как заканчивается этот летний сезон для нее и каким будут первые дни осени. Первого сентября артистка не только ведет в школу старшего сына в первый класс, но и празднует день рождения младшего сына, которому исполняется два года.
«Прощай, лето. Я рада, что уже скоро осень, так как скоро победа! Боже – молю, давайте школу без сирен! А два года назад, во время карантина, я родила младшего сына, и тогда думала: какой кошмар, ковид! Но я не знала, что нас ждет война…» - высказалась Анна о событиях последних лет.
Сегодня же она празднует сразу два события, отправляя старшего ребенка в первый класс и отмечая день рождения Глеба.
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Анна уже долгое время живет в браке с продюсером Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. Артистка частенько делится с поклонниками рецептами приготовления вкусных блюд, которыми балует свою семью.
Также на своей странице в Instagram Саливанчук продемонстрировала, как приготовить интересную закуску из баклажанов.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.