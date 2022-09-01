Как пише Politeka.net, українська співачка Христина Соловій така тендітна і жіночна, що легко може втиснутися у шкільну форму. Артистці 29 років, але ніхто не дасть їй більше 20-ти.

У день знань 1 вересня, Христина привітала своїх передплатників з початком навчального року та опублікувала фотографію, на якій позує у шкільних піджаку та спідниці 15-річної давності. У руках вона тримає букет гладіолусів. У цьому вбранні співачка немов справжня учениця.

" Хто влазить у свою шкільну форму - тому треба ще багато чого навчитися!) З #1 вересня нас усіх!", - написала Христина на своїй сторінці в Інстаграм.

Користувачі мережі захоплюються тендітністю знаменитості.

"Красуня",

"Невже знову до першого класу?",

"Яка ти тендітна",

"Спідниця вже закоротка"

"Ох) ця ненависна колись форма нашої гімназії", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Соловій у прозорій сукні не залишила байдужих

А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Соловій разом із вирізом полонила справжньою красою

Також Politeka писала. що улюбленицю Вакарчука Соловій зняли в міні під час прогулянки, спекотний кадр