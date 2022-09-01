Как пише Politeka.net, українська співачка Христина Соловій така тендітна і жіночна, що легко може втиснутися у шкільну форму. Артистці 29 років, але ніхто не дасть їй більше 20-ти.
У день знань 1 вересня, Христина привітала своїх передплатників з початком навчального року та опублікувала фотографію, на якій позує у шкільних піджаку та спідниці 15-річної давності. У руках вона тримає букет гладіолусів. У цьому вбранні співачка немов справжня учениця.
" Хто влазить у свою шкільну форму - тому треба ще багато чого навчитися!) З #1 вересня нас усіх!", - написала Христина на своїй сторінці в Інстаграм.
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Користувачі мережі захоплюються тендітністю знаменитості.
"Красуня",
"Невже знову до першого класу?",
"Яка ти тендітна",
"Спідниця вже закоротка"
"Ох) ця ненависна колись форма нашої гімназії", - пишуть у мережі.
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