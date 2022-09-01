Как пишет Politeka.net, украинская певица Кристина Соловий такая хрупкая и женственная, что легко может втиснуться в школьную форму. Артистке 29 лет, но никто не даст ей больше 20-ти.
В день знаний 1 сентября, Кристина поздравила своих подписчиков с началом учебного года и опубликовала фотографию, на которой позирует в школьных пиджаке и юбке 15-летней давности. В руках она держит букет гладиолусов. В этом наряде певица словно настоящая ученица.
" Кто влезает в свою школьную форму – тому надо еще многому научиться!) С #1 сентября нас всех!", - написала Кристина на своей странице в Инстаграм.
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Пользователи сети восхищаются хрупкостью знаменитости.
"Красотка",
"Неужели снова в первый класс?",
"Какая ты хрупкая",
"Юбка уже коротковата"
"ох) эта ненавистная когда-то форма нашей гимназии", - пишут в сети.
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