Как пишет Politeka.net, украинская певица Кристина Соловий такая хрупкая и женственная, что легко может втиснуться в школьную форму. Артистке 29 лет, но никто не даст ей больше 20-ти.

В день знаний 1 сентября, Кристина поздравила своих подписчиков с началом учебного года и опубликовала фотографию, на которой позирует в школьных пиджаке и юбке 15-летней давности. В руках она держит букет гладиолусов. В этом наряде певица словно настоящая ученица.

" Кто влезает в свою школьную форму – тому надо еще многому научиться!) С #1 сентября нас всех!", - написала Кристина на своей странице в Инстаграм.

Пользователи сети восхищаются хрупкостью знаменитости.

"Красотка",

"Неужели снова в первый класс?",

"Какая ты хрупкая",

"Юбка уже коротковата"

"ох) эта ненавистная когда-то форма нашей гимназии", - пишут в сети.

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