Як пише Politeka.net , з нагоди початку навчального року українська виконавиця Камалія поділилася архівними знімками своїх дочок - Арабелли та Мірабели у себе в Instagram.
На опублікованій фотографії зіркові батьки позують із дівчатами, які одягнені у шкільну форму.
Камалія згадує, що три роки тому, коли дівчатка йшли до першого класу, усю сім'ю "переповнювали почуття, хвилювання, страх перед новим".
"Та які ж ми були щасливі! Молюся, щоб усі українські діти були щасливими і дуже скоро зустрілися з однокласниками у рідній школі у мирній незалежній Україні", - написала дружина мільярдера Мохаммада Захура.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Кремлівський диктатор наказав захопити Донецьку область до 15 вересня: про поточну ситуацію розповіли у Генштабі
Віталій Кім несподівано висловився про мовне питання в Україні: "Якщо я розмовляю російською..."
Кошового та Пікалова з "Квартал 95" нагородили орденом: з'ясувалося, за які заслуги
Автобус з дітьми та їх батьками розбився на українській дорозі: "Удар був такий, що..."
Зазначимо, що співачка відправила своїх доньок до першого класу елітної британської школи, яка розташована у Києві.
Нагадаємо, найбагатша співачка України ефектно привітала 56-річну Ольгу Сумську: "Приклад для багатьох"
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк насмішила кадрами, чим займається вдома у Хмельницькій області.
Також Politeka писала, що 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим чином.