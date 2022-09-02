Камалія, яка завдяки чоловікові-мільярдеру Мохаммаду Захуру вважається найбагатшою співачкою України, на День знань показала шкільне фото своїх дочок.

Як пише Politeka.net , з нагоди початку навчального року українська виконавиця Камалія поділилася архівними знімками своїх дочок - Арабелли та Мірабели у себе в Instagram.

На опублікованій фотографії зіркові батьки позують із дівчатами, які одягнені у шкільну форму.

Камалія згадує, що три роки тому, коли дівчатка йшли до першого класу, усю сім'ю "переповнювали почуття, хвилювання, страх перед новим".

"Та які ж ми були щасливі! Молюся, щоб усі українські діти були щасливими і дуже скоро зустрілися з однокласниками у рідній школі у мирній незалежній Україні", - написала дружина мільярдера Мохаммада Захура.

Зазначимо, що співачка відправила своїх доньок до першого класу елітної британської школи, яка розташована у Києві.

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