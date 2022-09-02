Как пишет Politeka.net, по случаю начала учебного года украиинская испольнительница Камалия поделилась архивными снимками своих дочерей - Арабеллы и Мирабеллы у себя в Instagram.
На опубликованной фотографии звездные родители позируют с девочками, которые облачены в школьную форму.
Камалия вспоминает, что три года назад, когда девочки шли в первый класс, всю семью "переполняли чувства, волнение, страх перед новым".
"Да какие же мы были счастливые! Молюсь, чтобы все украинские дети были счастливы и очень скоро встретились с одноклассниками в родной школе в мирной независимой Украине", - написала жена миллиардера Мохаммада Захура.
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Отметим, что певица отправила своих дочерей в первый класс элитной британской школы, которая расположена в Киеве.
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