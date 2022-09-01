Співачка Оля Цибульська відправила сина Нестора на урочисту лінійку з нагоди початку навчального року.

Як пише Politeka.net , 1 вересня в Україні традиційно відзначають як День знань та офіційний початок нового навчального року.

Однак багато дітей через війну змушені вчитися онлайн, тоді як деякі таки підуть до школи.

Так, українська співачка Ольга Цибульська відправила єдиного сина Нестора до другого класу та показала на зворушливому відео, як відбувається 1 вересня у його школі.

«А до якого класу сьогодні пішли твої діти? 💔⠀⠀ і як ти це переживаєш? 🥺 😂⠀⠀ ⠀ бажаю нам усім мирного неба та гарного навчального року 🇺🇦⠀ ⠀ А Нестор – другокласник готовий приймати поздоровлення! ⠀ повернеться з уроків – прочитає все », - написала артистка в Інстаграмі.

У коментарях українці привітали щасливих батьків.

"Легкого навчання у мирній країні. Хороших друзів💛💙🇺🇦 щасливого дитинства",

"А моя пішла в перший клас, тільки не ученицею, а вчителькою)))) але хвилювань не менше ...))) навіть у мене..",

"Ми також пішли до другого класу", - пишуть у мережі.

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