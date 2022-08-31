Не так давно супруга телеведущего Кристина Решетник поделилась новым семейным фото у себя в Инстаграм и рассказала о небольшом отдыхе перед школой для своих малышей. Тем не менее, казалось бы, невинный пост вызвал волну гнева.
В комментариях люди масово хейтили Кристину за то, что она веселится во время горя других: когда многие украинские города находятся под постоянными обстрелами, людям больно видеть, что Киев уже забыл о войне.
Множественные гдневные слова в адрес семьи заставили Кристину написать короткое обращение:
"Наполняйте жизнь содержанием, добротой и любовью - единственное верное решение сейчас".
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Так, напомним, на своей странице в Instagram Кристина Решетник показала, как с тремя сыновьями развлекается в бассейне под открытым небом в Киеве.
"Дети есть дети 💛 хотят немного праздника перед школой 💙 сегодня подарила им целый день купаний, водных игр и целований в воде 😍🥰 столько любви и жизни у малышей - не передать словами. Это можно только почувствовать!", - поделилась жена телеведущего. Именно этот пост стал причиной массового хейта Кристины.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.