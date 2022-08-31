Накануне на своей странице в Instagram Кристина Решетник поделилась кадрами, на которых вместе с детьми развлекается в бассейне под открытым небом в Киеве. Жену телеведущего массово подвергли критике жители регионов, подвергающихся постоянным обстрелам со стороны оккупантов, мол, столица слишком быстро забыла, что в стране война.

В сторис Решетник решила ответить на упреки, но почему-то всех своих критиков назвала "оркоботами" и поклонниками россии.

"Читаю комменты под последним постом. Как только начинаю выставлять публикации в поддержку ВСУ, так сразу же активизируются оркоботы или поклонники наших горе-соседей. Запомните: не получится столкнуть украинский народ – мы сильны и едины. Не ведитесь на провокации профилей с 0 подписчиков и публикациями, российскими флагами, или же недавней датой создания (это мои личные наблюдения)", - поделилась жена ведущего.

Кристина в ответ на упреки также добавила, что сейчас сложно всем украинцам.

"Словом, не упрекайте кого-то за улыбки их детей, за счастливые моменты жизни, потому что нам всем сложно и мы учимся жить в этих условиях! Сейте добро, любовь и светлое даже в самые темные времена - это единственный шанс выбраться из этого болота. Надо жить жизнь!", - подчеркнула Решетник.

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.

Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.