Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая победила на шоу "Танці з зірками", а недавно работала хореографом-постановщиком в аналогичном грузинском проекте. А после начала войны Илона отправилась в Италию, где находилась долгое время с детьми. Через некоторое время Гвоздева уже приехала домой, восстановив отношения с мужем. Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Гвоздева решила поболтать с украинцами, ответив на их вопросы.
"Поговорим?", - пригласила звезда украинцев к диалогу.
"Это правда, что вы когда-то жили в Днепре, на 12-м квартале?", - написала фанат.
"Да, правда, даже закончила 112 школу", - написала Гвоздева и поделилась снимком со своего школьного выпускного.
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"Илоночка, здравствуйте, по вашему мнению, когда закончится война???", - спросил еще один фанат.
"Надеюсь, следующее лето будем встречать в Крыму. Но что относится конца войны, думаю, на этот вопрос никто не знает ответа", - сказала Илона.
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