Как пишет Politeka.net, 1 сентября в Украине традиционно отмечают как День знаний и официальное начало нового учебного года.
Однако многие дети из-за войны вынуждены учиться онлайн, в то время как некоторые всё-таки пойдут в школу.
Так, украинская певица Ольга Цибульская отправила единственного сына Нестора во второй класс и показала на трогательном видео, как проходит 1 сентября в его школе.
«А в какой класс сегодня пошли твои дети?💔⠀⠀ и как ты это переживаешь? 🥺😂⠀⠀ ⠀ желаю нам всем мирного неба и хорошего учебного года 🇺🇦⠀ ⠀ А Нестор – второклассник готов принимать поздравления!⠀ вернется с уроков – прочтет все», - написала артистка у себя в Инстаграм.
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В комментариях украинцы поздравили счастливых родителей.
"Легкого обучения в мирной стране. Хороших друзей💛💙🇺🇦 счастливого детства",
"А моя пошла в первый класс, только не ученицей, а учительницей)))) но волнений не меньше...)))даже у меня..",
"Мы также пошли во второй класс", - пишут в сети.
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Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника резко ответила украинцам на шквал критики.
Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника отреагировала на хейт своих развлечений с детьми.