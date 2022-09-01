Певица Оля Цибульская отправила сына Нестора на торжественную линейку по случаю начала учебного года.

Как пишет Politeka.net, 1 сентября в Украине традиционно отмечают как День знаний и официальное начало нового учебного года.

Однако многие дети из-за войны вынуждены учиться онлайн, в то время как некоторые всё-таки пойдут в школу.

Так, украинская певица Ольга Цибульская отправила единственного сына Нестора во второй класс и показала на трогательном видео, как проходит 1 сентября в его школе.

«А в какой класс сегодня пошли твои дети?💔⠀⠀ и как ты это переживаешь? 🥺😂⠀⠀ ⠀ желаю нам всем мирного неба и хорошего учебного года 🇺🇦⠀ ⠀ А Нестор – второклассник готов принимать поздравления!⠀ вернется с уроков – прочтет все», - написала артистка у себя в Инстаграм.

В комментариях украинцы поздравили счастливых родителей.

"Легкого обучения в мирной стране. Хороших друзей💛💙🇺🇦 счастливого детства",

"А моя пошла в первый класс, только не ученицей, а учительницей)))) но волнений не меньше...)))даже у меня..",

"Мы также пошли во второй класс", - пишут в сети.

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