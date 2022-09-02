Українська артистка Оля Цибульська згадала, як свого часу дружила із пристрасним шанувальником російського диктатора володимира путіна співаком Філіппом Кіркоровим. Артистка розповіла про це в інтерв'ю телеведучій Аліні Доротюк для її Youtube-каналу.

Оля Цибульська зізналася, що він їй допомагав, давав безліч професійних порад, але намагався просувати у росії. Коли вона визначилася, що виступатиме в Україні та для української публіки – дружба різко закінчилася.

Щоправда виконавець міг їй іноді написати, щоб привітати з якимось святом. Але коли розпочалася повномасштабна війна, артистка була шокована поведінкою Кіркорова, адже він підтримав окупантів, тоді як українці сподівалися, що співак розповідатиме правду.

Виконавиця зізналася, що наразі шкодує про дружбу з російським артистом.

"Я для себе на прикладі Філіппа зрозуміла, чому артистів колись не ховали з нормальними людьми на одному цвинтарі. Тому що, мабуть, у артистів є ця блискуча продажна... навіть не душа, я не знаю, як це назвати: Для мене, як для людини, яка неодноразово з ним в житті перетиналася, і в роботі, і в якихось приватних розмовах, завжди було загадкою, чому він приховує, що він гей, але не приховує, що він такий під*рас", - резюмувала Оля Цибульська .

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