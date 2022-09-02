Украинская артистка Оля Цибульская вспомнила, как в свое время дружила со страстным поклонником российского диктатора владимира путина певцом Филиппом Киркоровым. Артистка рассказала об этом в интервью телеведущей Алине Доротюк для ее Youtube-канала.
Оля Цибульская призналась, что он ей помогал, давал множество профессиональных советов, но пытался продвигать в россии. Когда она определилась, что будет выступать в Украине и для украинской публики - дружба резко закончилась.
Правда исполнитель мог ей иногда написать, чтобы поздравить с каким-нибудь праздником. Но когда началась полномасштабная война, артистка была шокирована поведением Киркорова, ведь он поддержал оккупантов, тогда как украинцы надеялись, что певец будет рассказывать правду.
Исполнительница призналась, что теперь сожалеет о дружбе с российским артистом.
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"Я для себя на примере Филиппа поняла, почему артистов когда-то не хоронили с нормальными людьми на одном кладбище. Потому что, видимо, у артистов есть эта бл**ская продажная... даже не душа, я не знаю, как это назвать. Для меня, как для человека, который неоднократно с ним в жизни пересекался, и в работе, и в каких-то частных разговорах, всегда было загадкой, почему он скрывает, что он гей, но не скрывает, что он такой пид*рас", - резюмировала Оля Цибульская.
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Как Politeka сообщала, муж Цибульской заговорил о ее отношениях с Дзидзьо.
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