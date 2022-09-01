Як пише Politeka.net, у себе в Інстаграмі блогерка Катерина Репяхова поділилася важливими моментами – 1 вересня день народження відзначає її мама. Тещі Віктора Павлика виповнилося 61 рік, вона старша за свого зятя всього на чотири роки.
З нагоди свята дружина Павлика показала зворушливе фото з іменинницею та дитиною.
На знімку теща музиканта у кольоровій сукні тримає на руках однорічного Михайла, а Катерина стоїть поряд. Вона вбралася в білу легку сукню. Жінки посміхаються, а малюк трохи переляканий. Уся трійця позує біля вікна.
«Наша матуся! Наш ангел-охоронець ❤️ За все вдячна тобі! », – досить лаконічно підписала блогерка.
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Користувачі мережі приєдналися до поздоровлень.
"Маму Ларису з днем народження!"
"Щирих привітань"
"Довгих та щасливих років вашій мамі! 🥳", - побажали у коментарях.
Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як з неї з чоловіком знущалися.
Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини просто на робочому місці.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка у суді.