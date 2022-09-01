Жена известного украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила о празднике в семье.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграме блогерша Екатерина Репяхова поделилась важным моментов – 1 сентября день рождения отмечает ее мама. Теще Виктора Павлика исполнилося 61 год, она старше своего зятя всего на четыре года.

По случаю праздника жена Павлика показала трогательное фото с именинницей и ребенком.

На снимке теща музыканта в цветастом платье держит на руках годовалого Михаила, а Екатерина стоит рядом. Она нарядилась в белое легкое платье. Женщины улыбаются, а малыш немного испуга. Вся троица позирует возле окна.

«Наша мамочка! Наш ангел-хранитель❤️ За все благодарна тебе!», - достаточно лаконично подписала блогерша.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям.

"Маму Ларису с днем рождения!!!"

"Искренних поздравлений"

"Долгих и счастливых лет вашей маме! 🥳", - пожелали в комментариях.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.