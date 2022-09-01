Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграме блогерша Екатерина Репяхова поделилась важным моментов – 1 сентября день рождения отмечает ее мама. Теще Виктора Павлика исполнилося 61 год, она старше своего зятя всего на четыре года.
По случаю праздника жена Павлика показала трогательное фото с именинницей и ребенком.
На снимке теща музыканта в цветастом платье держит на руках годовалого Михаила, а Екатерина стоит рядом. Она нарядилась в белое легкое платье. Женщины улыбаются, а малыш немного испуга. Вся троица позирует возле окна.
«Наша мамочка! Наш ангел-хранитель❤️ За все благодарна тебе!», - достаточно лаконично подписала блогерша.
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Пользователи сети присоединились к поздравлениям.
"Маму Ларису с днем рождения!!!"
"Искренних поздравлений"
"Долгих и счастливых лет вашей маме! 🥳", - пожелали в комментариях.
Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.
Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.
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