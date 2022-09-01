Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка з початку війни залишилася в Україні та запустила соціальний проект з пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новин про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала миле фото сина Івана у дитячому садку та привітала всіх із початком навчального року.

На фотографії маленький Іван зображений, сидячи за партою в кімнаті дитячого садка і щось уважно вивчає у розкритому зошитку. Він виглядає дуже серйозним та зосередженим.

У підписі до публікації Катя розповіла, що дитячий садок, до якого ходив її з Горбуновим сином Іваном, закрили. Однак зараз хлопчик ретельно готується до вступу до першого класу, а це станеться вже наступного навчального року.

"Найщемливіше 1 вересня. Я хочу побажати всім дітям, батькам, вчителям великої сили в подоланні всіх складнощів. Тепер не просто потрібно вивчити чи вивчитися, потрібно вберегти і вберегтися. Я бажаю вам знаходити потрібні слова в потрібний час, нам всім важлива підтримка, а дітям особливо. Нехай цей навчальний рік буде роком Перемоги. Фото минулорічне, Івасик ще в своєму улюбленому садочку, який закрили назавжди, а альтернатива не знайдена до сьогодні. Наш перший дзвоник за рік і майбутній першачок Іван Горбунов до нього вже плідно готується", - написала Осадча у підписі до фото.

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