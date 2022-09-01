Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с начала войны осталась в Украине и запустила социальный проект по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала милое фото сына Ивана в детском саду и поздравила всех с началом учебного года.

На фотографии маленький Иван запечатлен, сидя за партой в комнате детского сада и что-то внимательно изучает в раскрытой тетрадке. Он выглядит очень серьезным и сосредоточенным.

В подписи к публикации Катя рассказала, что детский сад, в который ходил ее с Горбуновым сын Иван, закрыли. Однако сейчас мальчик усердно готовится к поступлению в первый класс, а это случится уже в следующем учебном году.

"Самое щемящее 1 сентября. Я хочу пожелать всем детям, родителям, учителям большой силы в преодолении всех сложностей. Теперь не просто нужно выучить или выучиться, нужно уберечь и уберечься. Я желаю вам находить нужные слова в нужное время, нам всем важна поддержка, а детям особенно. Пусть этот учебный год будет годом Победы. Фото прошлогоднее, Ивасик еще в своем любимом садике, который закрыли навсегда, а альтернатива не найдена по сей день. Наш первый звонок за год и будущий первоклассник Иван Горбунов к нему уже плодотворно готовится", - написала Осадчая в подписи к фото.

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