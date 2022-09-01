Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулася до України після кількох місяців життя за кордоном, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка заінтригувала українців прем'єрою пісні та кліпу, які записала за тиждень до початку війни та мала презентувати 1 березня.

У своєму мікроблозі Настя опублікувала маленький фрагмент майбутньої прем'єри, на якому її можна побачити у незвичайному образі. За словами співачки, вона із командою 17 лютого закінчила зйомки відео на пісню "Кришталь".

"Ця пісня мала увійти до мого майбутнього альбому, який я активно писала на той час. Красиві образи, красива локація та українська пісня, текст якої близький багатьом – про переживаючу складні часи кохання. Я дуже чекала березня – у перший день весни ця пісня мала б вийти на радіо, а трохи пізніше я б презентувала її на українській премії Yuna", - розповіла Каменських.

Проте через початок війни в Україні вихід кліпу довелося перенести на невизначений термін. Проте пісню Настя все ж таки виконувала на своїх благодійних концертах і після багатьох прохань шанувальників тепер зважилася на прем'єру.

"Однією з пісень, які я виконувала, був "Кришталь". Навіть не знаю, чи зважилася б на її реліз взагалі цього року, якби не стала все частіше отримувати повідомлення з проханням випустити цю пісню. Читаючи одне з таких, я й зрозуміла , що хочу випустити "Кришталь" – як символ того, що, незважаючи на такий складний час, українська музика продовжує підтримувати та надихати. А ми продовжуємо жити, вірити та боротися", - написала Каменських.

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