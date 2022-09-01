Як пише Politeka.net , на своїй сторінці в Instagram артист виклав фотографію, де зображений разом із мамою Галиною Янівною.

Жінка, яка вже довгий час живе та працює за кордоном, прилетіла відвідати в Україну зіркового сина.

"Коротка, але найприємніша і довгоочікувана зустріч з мамою 🥰", - зізнався DZIDZIO.

Лише за дві години фотографію співака лайкнули понад 10 тисяч разів. Відгукнулися і зіркові колеги Михайла Хоми. Так, ведучий Юрій Горбунов написав: "Як мило".

А кума DZIDZIO Ольга Цибульська та народний артист України Олександр Пономарьов замість слів поставили червоні серця.

Інші фоловери також написали теплі слова на адресу мами артиста.

"Дай боже здоров'я вашій Мамі та всім Мамам на світі ❤️",

"Найтепліші обійми - мамині!❤️",

"Як ви гарні, здоров'я вам і світу", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Дзідзьо роз'яснив, які у нього стосунки з Цибульською і що він про неї думає.

Як повідомляла Politeka, Михайло Хома вразив одкровенням про особисте життя та колишню дружину.

Також Politeka писала, що Дзідзьо з'явився у компанії милої красуні у вишиванці.